Hansi Flick: "¿Octavos? Lo importante es ganar y dejar en cero el arco"

-

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha dejado claro que el equipo debe centrarse únicamente en ofrecer su mejor rendimiento frente al Copenhague en el último compromiso de la fase liga de la Liga de Campeones.

El entrenador alemán ha insistido en que no quiere que sus jugadores piensen en la diferencia de goles, a pesar de que este factor puede resultar decisivo para lograr el pase directo a los octavos de final.

En la previa del encuentro, Flick subrayó la necesidad de tomarse muy en serio al conjunto danés, que aún mantiene opciones de clasificarse para la ronda de repesca. "Es un rival con mucho potencial y merece todo nuestro respeto", señaló.

La situación del Barça es clara: ocupa la novena posición y necesita una victoria para aspirar a terminar entre los ocho primeros. Además, deberá mejorar su balance goleador respecto a otros equipos que podrían acabar la jornada con los mismos puntos. Aun así, el técnico azulgrana apuesta por una estrategia prudente y progresiva.

"Estamos con confianza, pero respetamos al Copenhague, porque ellos también necesitan ganar para pasar. Queremos estar en el Top-8, ese es nuestro objetivo."



️ Hansi Flick pic.twitter.com/SQ5WewTCkr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2026

"El objetivo principal es hacer un gran partido, ser sólidos en defensa y mantener la portería a cero. A partir de ahí, buscar el gol para sumar los tres puntos", explicó Flick, restando importancia a la necesidad de una goleada.

Por otro lado, el entrenador confirmó el regreso de Ferran Torres, que volverá a estar disponible tras perderse los dos últimos encuentros ante el Slavia Praga y el Oviedo debido a una lesión muscular en la pierna derecha. La convocatoria definitiva se dará a conocer el mismo día del partido.

"Ferran ya está recuperado y puede jugar mañana. Estoy muy satisfecho con la rapidez de su recuperación", concluyó el preparador alemán.