¡Masiva requisa! Hallan electrodomésticos y drogas en cárcel de Puerto Barrios

También fueron encontradas miles de cajetillas de cigarros, encendedores, celulares y cohetillos.
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Una requisa fue realizada este viernes 13 de marzo en el Centro de Rehabilitación Puerto Barrios, en Izabal.
La misma fue coordinada por la Dirección General del Sistema Penitenciario (SP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, según indicaron las autoridades.
Lo incautado
Luego de varias horas, el operativo finalizó en dicho centro carcelario con la incautación de los siguientes ilícitos:
- 69 Celulares.
- 07 Routers para Internet.
- 166 Chips nuevos para celular.
- 10 Radios.
- 23 Relojes.
- 22 Memorias USB.
- 1,937 Cajetillas de cigarros.
- 126 Paquetes de marihuana.
- 30 Cajetillas de cigarros de marihuana.
- 600 Puros de marihuana.
- 92 Paquetes de cocaína.
- 1,000 Recipientes tipo colmillos para cocaína.
- 21 Puros de tabaco.
- 32 Pipas para fumar marihuana.
- 04 Trituradores de marihuana.
- 06 Papeles para envoltorios de marihuana.
- 01 Planta de marihuana.
- 01 Máquina para triturar marihuana.
- 04 Cubetas de licor fermentado.
- 100 Objetos punzo cortante.
- 40 Cadenas.
- 1,500 Encendedores.
- 12 Botellas de licor de diferentes clases.
- 08 Toneles de licor clandestinos.
- 40 Bombas de feria.
- 02 Carros eléctricos para niños.
- Electrodomésticos no autorizados.
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Todos estos objetos fueron ingresaron al penal de manera ilegal, por lo que fueron extraídos por las fuerzas de seguridad, señaló el SP.