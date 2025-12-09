Hansi Flick: "¿Octavos? Hemos vuelto, pero aún quedan seis puntos"

Hansi Flick, técnico del Barcelona, valoró de forma positiva el triunfo por 2-1 frente al Eintracht en la Champions. Aunque el equipo arrancó por detrás en el marcador y le costó revertir la situación, el entrenador confía en que su conjunto pueda cerrar la fase liga entre los ocho primeros si logra vencer al Slavia de Praga y al Copenhague en las dos jornadas que restan.
En conferencia de prensa, Flick celebró la victoria: "Estoy satisfecho por haber sumado los tres puntos y, sobre todo, por la manera en que hemos manejado el partido. Hemos recuperado sensaciones, pero ahora lo fundamental es conquistar los seis puntos que quedan".
El técnico explicó que el Eintracht apostó por un planteamiento muy replegado, "defendiendo muy atrás y concediendo pocos espacios". Aun así, consideró que su equipo supo ajustarse al guion del partido, mantener la solidez defensiva e imponer su propuesta hasta generar numerosas oportunidades, especialmente después del descanso.
Al analizar el encuentro, destacó que el conjunto alemán es "un equipo joven, con mucha energía", algo que quedó claro en la acción del gol rival. También admitió que, durante la primera mitad, sus jugadores no estuvieron finos en el juego posicional.
Flick se mostró "contento" con la mentalidad del grupo y valoró como una fortaleza la capacidad del Barça para remontar nuevamente un partido, aunque bromeó con que sería deseable "empezar algún día marcando uno o dos goles".
Respecto al enfado de Lamine Yamal al ser sustituido por Roony, le restó importancia: "Lamine es especial, es muy joven y siente que puede jugar noventa minutos o más. Lo comprendo, yo también fui jugador. Lo cambié porque tenía una amarilla y necesitábamos piernas frescas. No hay más".