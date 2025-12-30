Incendio consume vivienda en Ciudad Vieja en la zona 16

El incidente provocó la movilización de varias unidades contra incendios a la zona 16.
Un incendio se produjo en una vivienda ubicada en la colonia Ciudad Vieja 1, en la zona 16 este 29 de diciembre.
Varias unidades contra incendios de los bomberos Municipales se desplazaron hasta el lugar para sofocar las llamas.
Los socorristas trabajaron durante varios minutos para evitar que las llamas se propagaran hacia otras viviendas cercanas ante la mirada de los vecinos.
Se utilizaron más de 2,500 galones de agua para controlar las llamas, además varios vecinos contribuyeron en la labor.