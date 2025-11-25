¡Humillados! El Chelsea golea a un frágil Barcelona de la mano de Estevao

-

El Chelsea exhibió su condición de campeón mundial para batir con autoridad (3-0) al Barcelona, con diez toda la segunda parte por la expulsión de Ronald Araújo, este martes en Stamford Bridge en el duelo estelar de la quinta jornada de la Liga de Campeones.

OTRAS NOTICIAS: Así quedaron los bombos para el sorteo Mundial 2026

Los Blues se adelantaron con un gol en propia puerta de Jules Koundé (27') y sentenciaron con un trallazo de Estêvão (55') ante un Barcelona incapaz de aguantar el pulso con un jugador menos. Liam Delap marcó el tercero (73').

Con esta derrota el BarSa sigue fuera del Top-8 -clasificación directa a octavos- mientras que el Chelsea, con diez puntos, se sitúa justo por detrás del trío de cabeza; Bayern Múnich, Arsenal e Inter (12), que juegan el miércoles.

"Ha sido complicado, duro, con uno menos intentamos sacar lo que teníamos dentro, pero ellos tienen claridad y encontraron muy bien los espacios", dijo el arquero del Barça Joan García.

En la banda se citaban dos titulares en la selección española campeona de Europa en 2024. Lamine Yamal no lo tenía fácil frente al oficio de Marc Cucurella, clave desde un papel a priori secundario en la victoria de los Bleus.

Participó en las dos acciones que significaron la expulsión de Araújo: el capitán uruguayo vio su primera amarilla por protestar una supuesta falta del lateral izquierdo a Yamal y la segunda por una dura entrada sobre el propio defensa de los Blues.

Ante una misión imposible, el Barcelona no dio casi señales de vida frente a un Chelsea que añadió el tercero pero perdonó una goleada más amplia.