Hansi Flick: "¿El Real? Siempre es importante recortar distancia"

-

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó la reacción y la evolución de su equipo tras el triunfo logrado ante el Celta de Vigo en Balaídos, una victoria que deja a los azulgranas a tan solo tres puntos del Real Madrid, luego del tropiezo del conjunto blanco en Vallecas.

OTRAS NOTICIAS: Un triplete de Lewandowski pone al Barcelona más cerca del liderato

El entrenador valoró especialmente la mejoría defensiva mostrada en la segunda mitad, subrayando que ese rendimiento debe servirles de impulso. "Hemos jugado bien con el balón y, sobre todo en la segunda parte, defendimos con más solidez. Ese nivel de concentración tiene que reforzarnos de cara a lo que viene", explicó.

Flick también resaltó la importancia del parón con una victoria en el bolsillo, asegurando que su principal preocupación es el crecimiento del propio equipo más que la situación del líder.

"No pienso demasiado en el Real Madrid. Lo fundamental es lo que hagamos nosotros", comentó el técnico, satisfecho con el progreso mostrado.

En cuanto a la plantilla, el entrenador reconoció que la recuperación de los jugadores lesionados será clave para mantener el ritmo competitivo. Mencionó el caso de Robert Lewandowski, quien marcó tres de los cuatro goles del Barça en Vigo.

HATTROBERT LEWANDOWSKI ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/pa16015l38 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2025

"Después de su lesión he visto a un Lewandowski distinto, más positivo, con ganas. Ha regresado antes de lo previsto y es muy bueno que haya podido marcar tres tantos, eso le da confianza. La temporada pasada fue fundamental para nosotros", recordó.

Por último, Flick se mostró prudente ante las críticas y el entorno mediático, pero insistió en que el equipo avanza en la dirección adecuada:

"Hay mucho ruido alrededor, pero creo sinceramente que hemos mejorado y estamos en el buen camino. Analizaremos el partido porque no todo fue perfecto, aunque los pasos son firmes", concluyó.