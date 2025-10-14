"Happy" pandillero fugado de Fraijanes II, tenía programado inicio de juicio

-

Uno de los pandilleros que se fugó de la cárcel Fraijanes II, debía compadecer en el inicio de juicio por asesinato. Se trata de Fernando Muñoz Sinar, alias "El Happy".

Fernando Muñoz Sinar, alias "El Happy", no solo se fugó de la cárcel de Fraijanes II, sino además, logró evadir el inicio de juicio en su contra por los delitos de asesinato y asociación ilícita.

Si bien, Muñoz, está acusado en otros casos, en este, iniciaría el juicio junto a 41 integrantes más de la clica Solo para Locos, del Barrio 18, ya que se le acusa del asesinato de Rember Jonathan Cruz López, de 34 años, registrado en colonia El Mezquital, zona 12, en noviembre 2015.

La audiencia de inicio de debate se llevará a cabo en el Tribunal de Sentencia Penal para conocer Procesos de Mayor Riesgo, grupo "C", en la que el resto de pandilleros estará por videoconferencia.

En el caso de Muñoz, por haberse fugado y que hasta el momento se desconoce su paradero, la Fiscalía contra el delito de Extorsión, pedirá al Tribunal que se dicte su rebeldía y se gire una orden de captura internacional.

"La Fiscalía contra el Delito de Extorsión presentaría la formal acusación contra 42 integrantes de la Pandilla del Barrio 18, específicamente de la clica "Solo para Locos", en donde tendría participación uno de los 20 reos fugados que habría participado en el caso del rompimiento del "Pacto del Sur". Se trata de Fernando M, alias "Happy", quien enfrentaría un proceso por los delitos de asociación ilícita y asesinato", informó el MP.

Fernando Muñoz Sinar es buscado por las autoridades, luego de fugarse de la cárcel de Fraijanes II. (Foto: Mingob)

Segunda fuga

Esta es segunda vez que "El Happy", se da a la fuga. En diciembre de 2016 se escapó junto a otros pandilleros de la cárcel de Fraijanes I.

En junio de 2017 fue recapturado en Quetzaltenango, en donde vivía en una cómoda casa de un residencial.