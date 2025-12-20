Harrison Ford será homenajeado por el Sindicato de Actores

-

Harrison Ford ha dejado una huella indeleble en Hollywood.

Con más de 50 años de carrera en el cine y la televisión, Harrison Ford, de 83 años, será galardonado con el premio a la trayectoria del principal sindicato de actores de Hollywood el 1 de marzo de 2026, según lo anunciado por la organización.

El actor ha marcado generaciones con personajes icónicos. (Foto: X)

"Ford es una presencia singular en la vida estadounidense, un actor cuyos icónicos personajes moldearon la cultura mundial", dijo Sean Astin, presidente del Sindicato de Actores de Cine.

Harrison interpretó en la gran pantalla a héroes icónicos de la ficción como el arqueólogo Indiana Jones en la franquicia del mismo nombre y Han Solo en Star Wars.

El SAG resaltó el impacto cultural de Harrison Ford. (Foto: X)

"Ser reconocido por mis colegas actores significa mucho para mí. Pasé casi toda mi vida en estudios de grabación, trabajando junto con actores y equipos increíbles, y siempre me sentí agradecido por ser parte de esta comunidad", dijo Ford.

El cineasta trabajó como carpintero antes de alcanzar la fama al darle vida a Bob Falfa en la película Locura de verano de George Lucas en 1973.

El actor alcanzó la fama tras su papel en 1973 con George Lucas. (Foto: X)

"Su carrera ha sido infinitamente excitante, siempre volviendo a su amor por la actuación. Estamos honrados de celebrar una leyenda cuyo impacto en nuestro oficio es indeleble", añadió Astin.

El actor será premiado durante la 32 edición anual de los Premios de Actores del SAG-AFTRA. El evento será transmitido en vivo por Netflix y con ello, se unirá a Robert De Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman y Elizabeth Taylor, quienes han sido reconocidos con el mismo galardón en anteriores ediciones.