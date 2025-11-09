Harry Kane en el minuto 92 evita la primera derrota del Bayern en la temporada

El Bayern Munich, para el que volvió a marcar el colombiano Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar en la cancha del Unión Berlín (2-2) en la décima fecha de la Bundesliga.
El gigante bávaro había ganado sus 9 partidos previos en el campeonato alemán, además de sus cuatro duelos en Liga de Campeones, dos en Copa alemana y uno en la Supercopa de Alemania, una racha inédita en las grandes ligas europeas en un inicio de temporada.
Pese a la igualdad, los hombres de Vincent Kompany siguen líderes de la tabla con 28 puntos, 6 más que su inmediato perseguidor, el Leipzig, que perdió en la cancha del Hoffenheim (3-1).
Obra de arte
Pero más allá del resultado, lo más destacado del choque en la capital alemana fue el golazo de Luis Díaz. El extremo, bigoleador, confirmó su gran estado de forma al enviar el balón a la escuadra casi sin ángulo (38).
Fue el sexto tanto en liga alemana para el delantero de Barrancas y su undécimo en lo que va de temporada entre todas las competiciones.
Era el gol que suponía el 1-1 provisional, después de que el defensor neerlandés Danilho Doekhi adelantara al cuadro local (27).
El propio Doekhi pareció dar los tres puntos a los suyos con otro gol en el 83, pero al final apareció Harry Kane para salvar al menos la imbatibilidad de los bávaros.