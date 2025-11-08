Real y Barsa se ponen a prueba antes del parón de selecciones

-

La jornada 12 de la Liga española llega con duelos clave para Real Madrid y Barcelona, que intentarán este domingo sumar tres puntos antes del parón por la fecha FIFA, donde gran parte de sus figuras viajarán con sus selecciones nacionales.

El Real Madrid, actual líder del campeonato, visitará al Rayo Vallecano, en un partido que promete intensidad y muchas emociones. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan heridos por la derrota ante el Liverpool en Champions, pero la confianza está en el gran momento que viven sus figuras en ofensivas: Mbappé, Vinicius y Bellingham.

¡NOS VEMOS EN VALLECAS! pic.twitter.com/0KiPeteEc4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2025

El objetivo del Madrid es mantener la ventaja en la cima y cerrar con broche de oro antes del descanso de selecciones, evitando cualquier tropiezo ante un rival que suele complicarles.

Por su parte, el Barcelona visitará al Celta de Vigo en uno de los duelos que llama la atención por el momento de los culés. Los de Hansi Flick buscan retomar la confianza y esperan una buena actuación de Lamine Yamal y Robert Lewandowski, claves en el ataque azulgrana. El conjunto culé necesita una victoria para no perder terreno en la lucha por el liderato.