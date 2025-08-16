Héctor Sandarti sorprende al jurado de Top Chef VIP con tamales

El buen manejo de los ingredientes fue clave para que Sandarti fuera salvado.
El actor y conductor guatemalteco sigue demostrando que la gastronomía guatemalteca conquista hasta los paladares más exigentes. Luego de haber triunfado al preparar rellenitos, opta por un platillo tradicional, aportándole su toque personal.
Héctor Sandarti y los demás chefs fueron sorprendidos con un día de eliminación sorpresa en Top Chef VIP, en el que debían volver a convencer a los jueces con un plato que combina historia y dulzura.
Sandarti no lo pensó tanto y optó por inspirarse en los chuchitos, presentando al jurado "Mis ancestros", que consiste en tres tamalitos rellenos de cerdo con una salsa roja.
Las reacciones nuevamente fueron positivas: la chef Betty Vázquez elogió el equilibrio de sabores e Inés Páez destacó la calidad de la carne y el guiso por el buen manejo de los ingredientes.
Gracias a esta propuesta, Héctor logró salvarse una vez más, consolidando su permanencia en la competencia al honrar a Guatemala a través de la cocina.