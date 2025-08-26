Helicóptero de bomberos cae en laguna mientras combatía incendio en Francia (video)

-

Las autoridades y testigos indicaron que los ocupantes, piloto y bombero, resultaron ilesos.

Un helicóptero Airbus H125 del Servicio de Bomberos y Rescate de Finistère, Francia, se precipitó a un estanque en Rosporden mientras recolectaba agua para combatir un incendio forestal.

El momento del accidente fue captado por Thibault Le Doeuff, quien gravaba la escena desde la orilla. En las imágenes se observa que la aeronave pierde control tras tocar el agua con los patines y la hélice de la cola.

En el video también se oyen gritos de alarma de testigo mientras ocurría el accidente. (Imagen: captura de pantalla)

Le Doeuff explicó que al ver el contacto de la hélice de la cola con el agua, supo que sería difícil que el piloto mantuviera la estabilidad de la nave.

Tras la verificación del video se confirmó que el helicóptero se acerca al estanque con una bolsa para recoger agua y continuar las labores de extinción en el incendio; después de un desequilibrio, la nave gira y cae al agua.

Un helicóptero se estrella en un lago mientras intentaba recoger agua para combatir un incendio forestal en Francia.

En el video también se oyen gritos de alarma de un testigo del accidente.

Le Doeuff decidió difundir el video tras confirmar que los tripulantes estaban fuera de peligro, aunque inicialmente dudó por miedo a las posibles consecuencias.

