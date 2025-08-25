Futbolista fallece tras protagonizar accidente de tránsito en Ecuador

-

Olmedo recién se incorporaba a su nuevo equipo donde jugó cuatro partidos.

El futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo murió casi 24 horas después de haber participado en el partido entre Mushuc Runa y Macará.

Olmedo se incorporó a Mushuc Runa en junio de este año y jugó cuatro partidos con el club. (Foto: Marcador/Ecuador)

Según los informes iniciales, Olmedo perdió la vida en un accidente de tránsito mientras se dirigía a la ciudad de Quinindé, Ecuador.

(Foto: Noticias Ecuador)

Su vehículo colisionó con otro durante el trayecto, lo que provocó su fallecimiento.

SALE A LA LUZ EL VIDEO EN EL QUE SE PUEDE OBSERVAR EL MOMENTO DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO, EN DÓNDE FALLECE EL FUTBOLISTA MARCOS OLMEDO. pic.twitter.com/aOa0cZ0m56 — Noticias Ecuador plomo y dolor (@ecuaplomodolor) August 24, 2025

El automóvil que iba al mando del jugador impactó a gran velocidad y de manera frontal al invadir el carril contrario, de acuerdo con un video del estatal servicio de emergencias ECU911. El siniestro dejó otros dos muertos.

"Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, Marcos Olmedo", indicó el Mushuc Runa, donde militaba desde mitad de este año.

Además, estuvo en la banca del equipo en el último encuentro frente a Macará, que terminó 2-1.

(Foto: LDU)

Anteriormente, jugó en El Nacional, donde formó parte del plantel que ganó la Copa Ecuador en 2024.

Inició su carrera en el Club Norte América y posteriormente pasó por Aucas, América de Quito, Liga de Quito, Macará en dos etapas y El Nacional, antes de unirse a Mushuc Runa.

*Con información de ESPN deportes