Hemorragia intracraneal: El diagnóstico de Miss Universe Jamaica

-

Todo apunta a que el estado de salud de la Dra. Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien se cayó del escenario durante la ronda preliminar en traje de noche, en Miss Universe, no es favorable.

EN CONTEXTO: Miss Jamaica está en cuidados intensivos tras fuerte caída en Miss Universe

La organización del certamen lanzó un comunicado este 8 de diciembre, acerca de la situación de la representante del Caribe.

Foto: oficial.

"La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar el 19 de noviembre de 2025, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes", se lee.

"Fue ingresada de inmediato en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo monitorización neurológica constante y sigue requiriendo supervisión especializada las 24 horas", continúa.

Qué pasará con la Dra. Gabrielle

Henry regresará a su hogar en Jamaica en los próximos días y estará "acompañada por un equipo médico completo y mientras es trasladada directamente al hospital para continuar su tratamiento y recuperación".

Según Miss Universe, la propia organización está a cargo de los "gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación" de Henry en Tailandia, además de los "gastos de alojamiento y manutención" de la madre y la hermana de Henry durante su estancia en Tailandia mientras Henry se recuperaba.

Controversia Miss Universe

"Desde el momento del incidente, la Organización Miss Universo ha apoyado a Gabrielle y a su familia como si fuera suya, asumiendo plena e inmediata responsabilidad sin dudarlo", se lee en el comunicado.

Este 2025 el evento ha estado entre una ola de controversia, tanto por parte del co propietario Raúl Rocha, como por la ganadora, Fátima Bosch, además de algunas ganadoras que han desistido de su corona.

Sapini, quien representó a Haití en el certamen, alegó que, tras la caída de Henry del escenario, las concursantes fueron convocadas a una reunión, donde, según ella, un miembro del personal inició la conversación culpando a Henry.

"No sé si lo manejaron correctamente. Lo primero que dijo fue que era porque ella no estaba prestando atención", declaró a la revista PEOPLE el 28 de noviembre.

"Después de decir eso, me dijo: 'Por supuesto, la seguridad es nuestra prioridad número uno'... Pero me preguntó: '¿En serio?'. Fue realmente aterrador", cuando la revista preguntó lo sucedido la organización no respondió.

Ante esto, la organización respondió en el mismo comunicado: "Ciertos informes de prensa que sugieren que la Dra. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son totalmente inexactos. La Organización Miss Universo nunca ha atribuido la culpa a la Dra. Henry y confirma que dichas sugerencias son infundadas y no reflejan los hechos".

"La Dra. Henry y su familia expresan su más sincero agradecimiento al pueblo de Jamaica, a la comunidad de Miss Universo y a sus seguidores de todo el mundo por las inmensas muestras de cariño, oraciones y ánimo", concluye.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

RECUERDA: