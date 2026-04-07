Hermanas son víctimas de ataque armado, una de ellas pierde la vida

Las hermanas Polanco viajaban en su vehículo cuando fueron atacadas.
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Bajo una noche lluviosa en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, dos hermanas que se conducían en un vehículo tipo camioneta fueron atacadas con arma de fuego por un hombre desconocido.
El ataque sucedió en la 2 avenida y 4 calle de la zona 1 del municipio mencionado. Minutos después, se presentaron Bomberos Voluntarios para poder brindar primeros auxilios a las víctimas; sin embargo, una de ellas había perdido la vida.
La víctima mortal fue identificada como Armenia Lorena Polanco Hernández, de 37 años de edad, quien fue reconocida por su hermana Asucena Polanco Hernández y posteriormente trasladada a un centro asistencial ya que presentaba heridas de proyectil de arma de fuego.
Investigaciones sobre el atacante.
Al lugar del ataque se presentó la Policía Nacional Civil, para realizar las diligencias correspondientes.
Según las indagaciones realizadas, las hermanas Polanco fueron atacadas por un hombre de complexión delgada que vestía de negro y se conducía abordo de motocicleta roja con casco, quien se dio a la fuga.
Hasta el momento no se descarta que se haya tratado de un ataque directo.