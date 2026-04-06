Secuestros exprés: condenan a hombres a más de 100 años de prisión

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Los sentenciados utilizaron vehículos para secuestrar a sus víctimas para robarles sus pertenencias.

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El Ministerio Público (MP) informó sobre la sentencia condenatoria contra tres hombres por su responsabilidad en varios delitos relacionados con los secuestros exprés.

La Fiscalía contra Secuestros logró que el Tribunal Primero Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del departamento de Guatemala dictara las sentencias, según indicó el MP.

Dos de ellos son: Fernando L. y Jonathan R., a quienes el Tribunal les impuso 113 años de prisión a cada uno por plagio o secuestro, robo agravado, violación con agravación de la pena y agresión sexual, en agravio de tres personas; además, los sancionó con multa de Q150 mil.

Mientras, Otto P. fue condenado a 73 años y 8 meses de prisión por plagio o secuestro, robo agravado, violación con agravación de la pena y agresión sexual, así como al pago de Q100 mil.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, los sentenciados actuaron de manera coordinada utilizando vehículos para interceptar a sus víctimas, agredirlas físicamente, despojarlas de sus pertenencias, realizar transacciones bancarias ilícitas y posteriormente abandonarlas en la vía pública.

Los hombres se transportaban en vehículos con los que aprovechaban para abordar a sus víctimas y robarles sus pertenencias. (Foto ilustrativa: iStock)

Retiraron dinero de tarjetas

El 30 de junio de 2023, dos víctimas fueron abordadas dentro de un vehículo. Un sujeto no identificado, que ocupaba el asiento del pasajero, les quitó sus pertenencias, incluyendo teléfonos celulares, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Posteriormente, los responsables extrajeron Q1,600 de una tarjeta de débito, efectuaron consumos y retiros por Q3,286.90 con una tarjeta de crédito y retiraron Q400 adicionales de otra tarjeta de débito, para un total de Q5,286.90.

Ambas víctimas fueron abandonadas en horas de la madrugada, tras ser empujadas fuera del vehículo, lo que les causó diversas lesiones, según indicaron las autoridades.

Asimismo, el 3 de junio de 2023, los sindicados condujeron otro vehículo por la zona 10 de la ciudad de Guatemala, en donde mediante amenazas, obligaron a otra víctima y a su acompañante a abordar el automóvil.

Posteriormente, descendieron para utilizar la tarjeta de débito sustraída a la víctima, "continuando con el mismo modus operandi", agregó el MP.