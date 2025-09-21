Capturan a hermanos por estafar en la venta de un vehículo

-

Dos hermanos fueron capturados en Chimaltenango cuando intentaban ocultar un vehículo en un taller mecánico.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos hermanos que intentaban ingresar una camioneta robada a un taller mecánico en el kilómetro 52.5 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Chimaltenango.

Ismael "N", de 23 años, y Misael "N", de 19 años, viajaban en el vehículo, un Toyota Rav4, modelo 2011, que había sido robado en la zona 11 de Mixco.

Según la investigación, los hermanos adquirieron el vehículo a través de una estafa.

Hicieron una transferencia, y cuando el dueño revisó su cuenta, descubrió que no había fondos.

La camioneta fue reportada como robada el 12 de septiembre en Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.

Al notar la presencia policial, los hermanos intentaron huir, pero los agentes los detuvieron de inmediato.

Uno de los sospechosos conducía la camioneta mientras el otro lo seguía en una motocicleta.

Las autoridades investigan ahora si los hermanos están involucrados en otros robos de vehículos en la región.

El vehículo recuperado será devuelto a su dueño.