Caso Génesis: Hermanos Chamalé son declarados culpables y condenados a prisión

Los hermanos Chamalé fueron condenados a 82 años de prisión por el crimen cometido contra Génesis Ixcajoc, una niña de 7 años a quien asesinaron e intentaron ocultar su cuerpo.

El Tribunal Segundo de Femicidio encontró culpables a los hermanos Jairo, Geovani y Luis Ángel, ambos de apellido Chamalé, por el crimen en contra de la niña Génesis Ixcajoc de 7 años.

El Ministerio Público pidió una condena de 90 años en contra de los tres acusados por los delitos de violación y femicidio.

En su resolución, el Tribunal resolvió que la condena fuera de 82 años de prisión: 50 por femicidio y 32 por la violación.

El juicio y la sentencia se desarrolló a puerta cerrada por dignidad de la víctima y su familia.

Génesis Ixcajoc fue asesinada presuntamente por los hermanos Chamalé. (Foto: Soy502/archivo)

La Fiscalía contra el delito de Femicidio presentó durante el juicio las pruebas recabadas, entre estas, declaraciones testimoniales, peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entre otros.

El caso

El 1 de enero de 2023, la menor de siete años se encontraba jugando en un callejón a pocos metros de su casa, en Ciudad Peronia, Villa Nueva, cuando fue vista por última vez.

La familia activó una Alerta Alba-Keneth para su búsqueda ese mismo día, tras percatarse de su desaparición. Horas más tarde, localizaron el cuerpo de la niña: estaba semienterrado en una vivienda ubicada a pocos metros de su casa.

La vivienda es propiedad de los hermanos Chamalé, quienes fueron capturados casi de inmediato acusados del crimen. Uno de ellos lo confesó.

La fiscalía contra el delito de Femicidio, sostiene que los tres hermanos de apellido Chamalé drogaron, violaron y asesinaron a la menor. El móvil del terrible crimen fue "su satisfacción sexual", según la acusación.