Agustín Herrera, tras su salida de los Cremas: "No era algo que yo esperara"

El delantero mexicano, Agustín "el Tin" Herrera, aseguró que no esperaba salir aún de Comunicaciones.

En entrevista con ESPN Guatemala, el jugador mexicano confirmó que el club Albo le informó que no entraba en los planes del equipo para la siguiente temporada.

"No era algo que yo esperara a ciencia cierta, pero lo entendí porque así es el fútbol. Me hubiese gustado alargarlo, pero no fue así, no hay nada que hacer. Estamos viendo lo que Dios tiene preparado para nosotros (...) Realmente a mí lo que me dicen es que ya no iba a estar en planes y punto, no hubo chance”, señaló Herrera.

El técnico de Comunicaciones, Mauricio Tapia, fue el encargado de informarle a Herrera que no continuaría en el plantel.

"Quien me notifica a mí fue Mauricio, yo no tengo ningún problema con él, le deseo siempre lo mejor. Son decisiones que ellos toman. Me hubiera gustado que fuera de una manera distinta u otras hubieran sido las circunstancias, pero son cosas que no dependen de uno. Son cosas que le dejo a Dios”, mencionó "el Tin" durante la entrevista.

Herrera agradeció a la afición Crema por haberlo apoyado durante su segunda etapa con el cuadro Albo.

Respecto a su futuro, el delantero mexicano dijo no tener claro dónde jugará en el próximo torneo.