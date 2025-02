"¿Qué hiciste la semana pasada?", la pregunta de Elon Musk a los funcionarios

-

La fecha límite para que los empleados federales de Estados Unidos respondan a la solicitud de Elon Musk, quien solicitó que describan sus logros en el trabajo la semana pasada, ha expirado.

Aunque Musk amenazó con despedir a aquellos que no respondieran, parece que no habrá consecuencias para los empleados que no cumplieron con la solicitud, al menos por ahora.

El presidente Donald Trump calificó la medida de Musk como "genial", pero la Oficina de Gestión de Personal (OPM) informó a los jefes de las agencias que responder no era obligatorio.

Musk sugirió que emitirá la directiva nuevamente y que será obligatoria, y aseguró que se les dará otra oportunidad a los empleados para responder, pero si no lo hacen, serán despedidos.

Respecto a las decisiones de Musk el presidente Trump expresó en sus redes sociales: “Elon está haciendo un gran trabajo, pero me gustaría verlo ser más agresivo”. (Foto: AFP)

Es importante destacar que la medida de Musk ha generado críticas y confusión entre los empleados federales y los líderes de las agencias. Algunos han cuestionado la legalidad y la práctica de la solicitud y han instruido a sus empleados a no responder.

Contexto

Elon Musk anunció que todos los empleados federales recibirían un correo electrónico para reportar sus actividades laborales. Los empleados debían responder cinco puntos especificando sus logros y tenían hasta el lunes 24 de febrero a las 11:59 pm para responder el correo.

Según Musk, no responder sería considerado como una renuncia. El correo electrónico provenía de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM) con el asunto: "¿Qué hiciste la semana pasada?"

Sin embargo, Elon Musk expresó su frustración en la plataforma X porque muchos empleados federales no cumplieron con su directiva inicial de responder a un correo electrónico con sus logros en el trabajo.

Empleados regresan al edificio federal Earle Cabell en Dallas, después de las amenazas de Elon Musk. (Foto: LM Otero/ APA- LM Otero/AP)

No obstante, Musk anunció que podría reenviar la directiva y hacerla obligatoria. En respuesta a un usuario en su plataforma X que pedía el despido de los trabajadores que no respondieron, Musk escribió que, con la aprobación del presidente, se les dará otra oportunidad, pero si no responden una segunda vez, serán despedidos.

La medida de Musk ha generado críticas y confusión

Aunque algunos departamentos instaron a sus empleados a responder, otros se opusieron, aparentemente para mantener el control sobre sus fuerzas laborales y no ceder poder al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk.

Mientras tanto, el personal del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) recibió un mensaje interno en el que se les informaba que no hay obligación de responder al correo electrónico de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) y que su empleo no se verá afectado si deciden no responder.

Además, se les proporcionó una guía para aquellos que decidieran responder, enfatizando la importancia de proteger la información confidencial y advirtiendo que cualquier información compartida podría ser leída por "actores extranjeros malignos".

