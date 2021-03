La hija de Ricardo Crespo habló por primera vez, luego de que salieran a luz los supuestos abusos a los que fue sometida por su propio padres.

Ricardo Crespo, exintegrante del grupo Garibaldi está detenido, luego de que su exesposa lo acusara de haber abusado sexualmente de su propia hija de 14 años.

Incluso, el periodista Jorge Carbajal detalló que varias personas allegas al actor, han afirmado que existe una segunda víctima, señalamiento que aún está bajo investigación.

En medio del escándalo y de todos los detalles perturbadores que han salido a luz, es ahora Valentina, la menor que, supuestamente, fue su víctima desde los 5 años, quien rompió el silencio y por primera vez revela cómo ha enfrentado toda esta situación.

A través de un live en Instagram, la adolescente señaló que no está nada bien y aclaró que aunque estuviera haciendo un en vivo no todo es miel sobre hojuelas, pero aseguró que no va estar todo el tiempo deprimida en la cama.

Pide respeto

La joven pidió respeto e hizo un llamado para que todos comprendan su situación, ya que el dar la cara públicamente era algo complicado, además de señalar que cada quién enfrenta estos procesos de manera diferente.

Pese a que no habló directamente ni detalló lo que vivió al lado de su padre durante muchos años, sí dejó claro que el hecho de hacer una transmisión en vivo no es para que la critiquen, demostrando su valentía.

