Así recuerdan a ex primera dama, Rosa Leal de Pérez (Video)

La hija de la ex primera dama compartió algunas memorias de los trabajos que realizó su progenitora durante el mandato de Otto Pérez Molina.
OTRAS NOTICIAS: Falleció la ex primera dama Rosa María Leal de Pérez
Rosa María Leal de Pérez, quien fue primera dama de la Nación entre el 2011 y el 2015, falleció la noche del domingo, por lo que este 8 de diciembre se llevaban a cabo las honras fúnebres.
Lissette Pérez Leal, hija de la ex primera dama recordó el trabajo que su progenitora efectuó en los Programas Sociales de Guatemala, resaltando el apoyo al adulto mayor, a la niñez y la migración.
La sepultura de Rosa Leal de Pérez se llevará a cabo el martes 9 de diciembre en un cementerio de Mixco, dónde familiares y amigos le darán el último adiós.