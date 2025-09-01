Partido Cambio confirma a hijo de Manuel Baldizón como su secretario general

-

El partido Cambio empezará a buscar a "los mejores prospectos" para los comicios de 2027, dijo Jorge Baldizón.

En el marco de los preparativos para las elecciones generales que se celebrarán en 2027 y en cumplimiento con lo normado en la Ley Electoral, el partido Cambio llevó a cabo su asamblea general bianual este domingo 31 de agosto.

Ahí se confirmó el liderazgo de Jorge Baldizón en esa organización política, al ser electo como secretario general. El hijo del excandidato presidencial Manuel Baldizón ya ocupaba ese puesto de manera provisional, según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras finalizar la asamblea, el político indicó que ese partido comenzará a "buscar los mejores prospectos", que atiendan a los ideales de su partido, de cara a los próximos comicios.

También se refirió a los retos que enfrentarían las organizaciones en ese proceso.

Jorge Baldizón fue confirmado como secretario general del partido Cambio, en una asamblea que se celebró este domingo. pic.twitter.com/VaLB8ZXO9t — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 1, 2025

El ausente

En el encuentro, que se celebró en un hotel capitalino, participaron militantes del partido Cambio procedentes de distintos puntos del país, pero a quien no se vio fue al único diputado que esa agrupación tiene actualmente en el Congreso: Esduín Javier Javier, más conocido como Tres Kiebres.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que no estuvo en la asamblea, a pesar de que Jorge Baldizón lo ha respaldado varias veces en sus conferencias en el Legislativo.