El hijo de Steve Irwin tiene 16 años y luce igual que su padre

Steve Irwin, mejor conocido como “El Cazador de Cocodrilos”, pasó a mejor vida hace 15 años, sin embargo, su legado no ha terminado, ya que su hijo Robert, está siguiendo sus pasos.

Robert Irwin, a sus cortos 16, se ha convertido en un talentoso fotógrafo, quien al parecer ha heredado el amor por el reino animal de su padre, quien era dueño de un zoológico y se había convertido en el mejor presentador de televisión de los canales de vida animal.

Desde que era muy pequeño, Robert demostró un gran interés por la naturaleza y los animales, mientras acompañaba a su padre en sus aventuras. Su familia no sólo es dueña de un zoológico, sino que además se ha dedicado por años a a viajar por todo el mundo para difundir un mensaje conservacionista, lo que le ha permitido tener oportunidad de capturar la belleza de animales de todo el planeta.

Robert Irwin ha recopilado una colección de fotografías donde recrea las aventuras más famosas que vivió su padre.

1. Con el mismo cocodrilo de hace 15 años Robert Irwin trabaja en el zoológico de Australia, y aprovechó para recrear la hazaña de encontrarse cara a cara con Murray, el cocodrilo preferido de su padre y darle unos cuantos bocadillos.

2. Ambos fueron mordidos por una serpiente Aunque Steve Irwin fue mordido por varios animales, la noticia de que a su hijo Robert le había mordido una serpiente causó revuelo, porque el niño tenía nada más y nada menos que 4 años cuando pasó este incidente.





Afortunadamente, la serpiente no era venenosa, ya que Steve Irwin no dejaba a sus hijos acercarse a serpientes peligrosas, para no ser un padre irresponsable.

3. Ambos aterrorizaron a conductores de televisión En los años 90, si un conductor invitaba a Steve Irwin a su programa, sabía que le tocaría enfrentarse a serpientes gigantes al vivo. 15 años después, Robert Irwin continúa con el legado de su padre de aterrorizar a los conductores más famosos.

4. Ambos posando con su animal “no-peligroso” favorito Steve Irwin no sólo era fanático de los reptiles peligrosos, sino que también dio a conocer al mundo, un animal australiano bastante peculiar: el Wombat.





Su hijo no sólo recreó la foto más adorable de su padre, sino que también reveló que era de sus animales “no-peligrosos” favoritos.

5. Aunque si vamos a hablar de animales inofensivos, el Koala se lleva el premio al más adorable.

6. Ambos se tomaron fotos con tortugas de más de 100 años Harriet fue la tortuga de Steve Irwin que vivió 176 años. Algunos decían que esa tortuga había sido propiedad de Charles Darwin, sin embargo, nunca fue confirmado.





Aunque Harriet dejó de existir en el año 2006, Robert aprovechó para recrear la foto favorita de su madre y su padre con otra tortuga anciana.

7. Cuando Robert vio esta foto por primera vez, pensó que su madre le estaba jugando una broma Cuando Robert Irwin vio la foto de su padre con su misma edad por primera vez, pensó que su madre había envejecido una foto de él mismo para jugarle una broma.





Pero resulta que no es ninguna broma, Robert es idéntico a Steve Irwin y gracias a esta foto, Robert se siente comprometido con seguir el legado de su padre.

Steve Irwin perdió la vida trágicamente en el 2006, debido a un encuentro fatal que tuvo con una mantarraya. El aventurero se encontraba grabando uno de sus famosos documentales de encuentro cercano con animales peligrosos, cuando ocurrió la tragedia.

Steve Irwin lo hizo vivir aventuras desde que era niño Steve Irwin le enseñó a sus hijos a no tener miedo a los animales. Prácticamente, los pequeños se criaron entre serpientes y otros reptiles.

Robert Irwin se está convirtiendo en su padre Con 15 años, Robert se ha convertido en Steve, trabaja en el zoológico de Australia, hace colaboraciones para canales de televisión y le apasiona tomar fotografías profesionales de animales.





¿En algunos años lo veremos en Animal Planet?

