Hijo de Yahir niega ser un adicto y lanza fuertes amanezas

Tristán, hijo de Yahir desmiente tener problemas de adicciones esto luego de que su famoso padre lo confirmara.

Hace unos días el cantante mexicano Yahir concedió una entrevista en donde confesó que su hijo Tristán Othon Fierros volvió a caer en vicios relacionados con las drogas.

Tras esas declaraciones surgió que el primogénito del cantante ha tenido quebrantos de salud hasta el punto de sufrir una sobredosis.

Desmiente adicciones

Este hecho causó enojo en Tristán quien rápidamente utilizó su Instagram para salir a desmentir que tiene problemas de drogadicción, además, arremetió contra un periodista, que según él fue quien inició con estas especulaciones.

“Anda un rumor por ahí de un tipo argentino, flaquito, feísimo, hecho mie$%&... yo creo que se droga más que yo el carnal…¿sobredosis?. Dejen de hacerle caso a la gente por favor, por favor, porque yo estoy bien, mira ahí tapadito con mi amigo Baruk, estoy bien, dejen de hacer &&%$, pensamientos $%&", dijo.

También pidió a sus seguidores que se dejen llevar por toda la información que circula, pues hay temas sobre él que han sido inventados.

“Y te lo digo a ti argentino carnal ¿donde estás?, ¿de dónde eres?, ¿quieres que te compre un boleto para acá, para México?, para que me topé de frente y me lo digas en la cara y te parta tu ·$%&/, te doy una semana para que me contestes hermano, no andes diciendo ma%%$ wey, que mi mamá me habló bien preocupada, ¿sabes cuantas veces lloro mi mamá hoy ?, ¿sabes cuantas veces me habló?, para mi mamá es el amor de mi vida carnal", expresó.

Hasta el momento Yahir, quien dijo haber caído depresión por las decisiones que ha tomado su hijo durante las últimas semanas, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el actuar de su hijo.

