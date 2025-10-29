Así se convirtió Alma Tuneca en la agrupación más conocida de Centroamérica.

-

La popularidad creciente de los convites y la música de marimba orquesta ha revivido el interés por agrupaciones legendarias. Conoce la historia de Alma Tuneca, La Guapachosa, la icónica banda originaria de San Antonio Suchitepéquez.

Al volverse tendencia los coloridos convites, con estos también se popularizó, entre audiencias nuevas, la música de marimba, orquesta y las agrupaciones que alegran con este género distintas fiestas en todo el país.

Uno de estos grupos con gran trayectoria surgió en San Antonio Suchitepéquez y su nombre enaltece a ese origen: Alma Tuneca, La Guapachosa.

Desde hace más de 50 años son conocidos. (Foto: Cultura Histórica Guatemalteca)

Según el sello discográfico Difosa, la historia de este proyecto musical comenzó en 1940, originalmente llamado Joya Tuneca; al principio solo tenía nueve integrantes.

Su fundador fue Antonio Santisteban y en 1965 tomó un rumbo distinto, bajo la dirección musical de Orlando Menéndez Lechuga, con quien lanzaron temas que ahora so clásicos, como La chichicúa, El zunzal y La canilla de Leche.

La marimba orquesta Alma Tuneca puso el ambiente de fiesta en el baile de los 40 de Santa Lucía Cotzumalguapa, a finales del año pasado. (Foto: Archivo)

Conocida también como La Reina de la Alegría y La de los 18 Poderes, sobrenombre que le dio uno de sus vocalistas, Erick Trujillo, comenzó sus primeras giras por Estados Unidos a inicios de la década de 1960, movilizándose en autobuses.

A partir de 1975, con Richard Samayoa, se mudaron a la Ciudad de Guatemala. En la década de 1980 realizaban giras a Estados Unidos y Canadá al menos dos veces al año; además, se volvieron conocidos en El Salvador y el sur de México.

El corazón de toda la música de Alma Tuneca es la marimba, la cual suena en todas las canciones. (Foto: Archivo)

Hace 36 años, en 1989, fue reconocida como la agrupación más conocida de Centroamérica, en Los Ángeles, California. Su ritmo también estuvo en la pantalla chica, cuando se presentaron en Sábado Gigante, de Don Francisco, dando a conocer su talento a millones de televidentes latinos.

En 2004 lanzaron su producción Homenajes, dedicada a la memoria de grandes músicos guatemaltecos.

