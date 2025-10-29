Así se convirtió Alma Tuneca en la agrupación más conocida de Centroamérica.

La popularidad creciente de los convites y la música de marimba orquesta ha revivido el interés por agrupaciones legendarias. Conoce la historia de Alma Tuneca, La Guapachosa, la icónica banda originaria de San Antonio Suchitepéquez.
Al volverse tendencia los coloridos convites, con estos también se popularizó, entre audiencias nuevas, la música de marimba, orquesta y las agrupaciones que alegran con este género distintas fiestas en todo el país.
Uno de estos grupos con gran trayectoria surgió en San Antonio Suchitepéquez y su nombre enaltece a ese origen: Alma Tuneca, La Guapachosa.
Según el sello discográfico Difosa, la historia de este proyecto musical comenzó en 1940, originalmente llamado Joya Tuneca; al principio solo tenía nueve integrantes.
Su fundador fue Antonio Santisteban y en 1965 tomó un rumbo distinto, bajo la dirección musical de Orlando Menéndez Lechuga, con quien lanzaron temas que ahora so clásicos, como La chichicúa, El zunzal y La canilla de Leche.
Conocida también como La Reina de la Alegría y La de los 18 Poderes, sobrenombre que le dio uno de sus vocalistas, Erick Trujillo, comenzó sus primeras giras por Estados Unidos a inicios de la década de 1960, movilizándose en autobuses.
A partir de 1975, con Richard Samayoa, se mudaron a la Ciudad de Guatemala. En la década de 1980 realizaban giras a Estados Unidos y Canadá al menos dos veces al año; además, se volvieron conocidos en El Salvador y el sur de México.
Hace 36 años, en 1989, fue reconocida como la agrupación más conocida de Centroamérica, en Los Ángeles, California. Su ritmo también estuvo en la pantalla chica, cuando se presentaron en Sábado Gigante, de Don Francisco, dando a conocer su talento a millones de televidentes latinos.
En 2004 lanzaron su producción Homenajes, dedicada a la memoria de grandes músicos guatemaltecos.
En detalle
- Alma Tuneca surgió en San Antonio Suchitepéquez, un departamento con una rica tradición musical. En Guatemala, la trayectoria de marimba orquestas como Fidel Funes también demuestra la capacidad del género de alcanzar giras internacionales y un público amplio.
- Los convites son una colorida tradición guatemalteca en municipios como Sumpango y Santa Cruz del Quiché. Estas fiestas folclóricas, llenas de disfraces y baile, son eventos clave donde la música de marimba orquesta ambienta el festejo, manteniendo viva la tradición.
- La marimba es un símbolo patrio y el tesoro musical de Guatemala, con una tradición que trasciende generaciones. Agrupaciones históricas como la Marimba TGW, destacada en el programa Chapinlandia, han sido fundamentales para mantener viva su relevancia cultural en el país.