La historia del bebé que nació en una veterinaria de la zona 10

Una madre dio a luz en una veterinaria de la zona 10 al no lograr atención médica adecuada, narra en Facebook, la médica veterinaria, Vivian Marroquín.

De acuerdo al relato de la madre, ella no fue atendida en un hospital por considerar que no se encontraba dilatada, que sus dolencias eran exageraciones y porque no llevaba mascarilla.

Así que, en un acto de desesperación, el conductor del vehículo particular donde era trasladada la mamá se estacionó frente a la veterinaria Animal Planet Guatemala y sede de la Fundación Fichulais y solicitaron ayuda.

"Nosotros no tuvimos camilla para ingresarla, pero sí brazos para cargarla. Nuestra vocación y humanidad hizo que todo saliera a la perfección", escribió Marroquín, en su muro de Facebook.

La médica veterinaria y actriz consideró como "histórico momento" la atención al parto, que brindaron sin contratiempos.

Aseguran que la familia "fue víctima del precario sistema de salud de un país gobernado por la corrupción".

Vivian Marroquín agradeció públicamente a todo el personal que atendió y brindó un auxilio pronto y oportuno a la madre y a su hijo.

En un video que se comparte del momento, se observa a un hombre, quien parecer ser el padre del recién nacido, que no logra contener el llanto y la emoción.