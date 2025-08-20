La historia detrás de la creación de "Pac-Man"

- Pac-Man se convirtió en un referente cultural que ha trascendido generaciones. ENTÉRATE: 502's Arcade, el primer videojuego guatemalteco que llegará a PlayStation y Xbox El emblemático videojuego estrenado a principios de los años 80 cumplirá 45 años y, para conmemorar su legado en la industria, resumimos la historia detrás de su creación. Toru Iwatani, un joven diseñador de juegos japonés deseaba inspirarse para desarrollar un nuevo proyecto que fuera tan exitoso como original. La motivación llegó mientras comía una pizza, ya que, al retirar el primer triángulo de la figura circular de la comida, se imaginó a un personaje de inmediato. Toru Iwatani creó al icónico personaje inspirado en una pizza. (Foto: X) LEE: Pac-Man, el ícono de los videojuegos, cumple un año más de vida Aquella visión fue clave para crear a un personaje tan simple como divertido: Pac-Man, una "máquina devoradora" que sería el eje central de la trama según Iwatani. El videojuego revolucionó la industria con su sencillez y diversión. (Foto: X) La dinámica del juego consiste en controlar una figura circular amarilla que recorre un laberinto repleto de comida, evitando ser atrapado por la banda de fantasmas compuesta por Blinky, Pinky, Inky y Clyde. La sencillez permitió que los jugadores captaran de inmediato el objetivo y sus reglas, sin necesidad de tener experiencia previa en videojuegos, convirtiéndose en un éxito rotundo a nivel mundial.