De terremotos a incendios: La increíble supervivencia del Templo El Calvario, Rabinal

El Templo El Calvario de Rabinal (Baja Verapaz) no es solo una estructura religiosa, sino un testigo clave de la historia del pueblo achí y su fe. Construida en 1800, la iglesia ha enfrentado la devastación de sismos e incluso un grave incendio en 1960.

Manuel Xitumul, presidente de las 16 Cofradías de Rabinal, comentó que fue el terremoto de Santa Marta el que causó graves daños en el techo y las paredes, lo que obligó a que se hiciera su primera restauración en 1918.

Cuando se incendió entre 1960 y 1970, el Cristo que se veneraba en el altar mayor también se quemó. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Décadas después, entre 1960 y 1970, un incendio destruyó parte de su estructura luego de que un grupo de feligreses dejara velas encendidas en su interior.

"La imagen del Cristo que se veneraba en el altar mayor sufrió daños y se restauró. Al estar listo, se acordó trasladarlo a la iglesia católica de San Pablo, donde permanece hasta la fecha", recordó Xitumul.

A lo largo de 220 años de historia, el templo ha sufrido daños que han obligado diversas restauraciones. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

La siguiente restauración tuvo lugar en 2013, con el apoyo del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, la comuna y los cofrades, y tres años más tarde se construyó el muro perimetral.

Sitios aparte

Según los primeros pobladores, el templo El Calvario se situó en un punto estratégico en dirección oeste del municipio, mientras que la parroquia se ubica en el este, cerca de la plaza antigua, por lo que puede observarse cada salida del sol.

En 2016, se inauguró la circulación del templo para conservar la edificación y brindarle seguridad. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

En la parte de atrás del Calvario se ubica el camposanto donde, según vecinos, reciben sepultura los residentes del casco urbano del municipio.

Mientras que en el cementerio número 2, contiguo al campo Fray Bartolomé de las Casas, son inhumadas las personas procedentes del área rural.

El templo se caracteriza por sus procesiones celebradas en Semana Santa, como la del Nazareno, la cual cubre todo el trayecto hasta la parroquia de San Pablo.

