Historia real: "Enfrentando la oscuridad" llega al cine

Una historia conmovedora que muestra el poder de la empatía.

La película de drama está basada en una historia real y cuenta con la dirección del cineasta Damian Harris.

El filme está inspirado en hechos reales de redención y lucha. (Foto: Angel Studios)

Protagonizada por los actores Jared Harris y Nicholas Hamilton, Enfrentando la oscuridad cuenta la trama de un profesor que encuentra a uno de sus alumnos en malas condiciones y decide ayudarlo a ver la luz al final del túnel.

Cuando el Sr. Deen (Harris) descubre que uno de sus estudiantes ha estado viviendo en su coche y ha sido encarcelado, decide pagarle la fianza.

Nicholas Hamilton encarna a un joven marcado por la desesperación. (Foto: Angel Studios)

Decidido a frenar el comportamiento autodestructivo de Nate (Hamilton), Deen descubre una serie de oscuros secretos que lo están destrozando poco a poco.

El profesor Deen intenta salvar a su alumno de su oscuridad interior. (Foto: Angel Studios)

Lo que comenzó como una buena acción se convierte en una lucha desesperada por salvar al joven de sus demonios internos.

A medida que Nate se hunde en la desesperación, el Sr. Deen debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar a un adolescente que está a punto de perderlo todo. El filme llegará a las salas de cine el 13 de noviembre.