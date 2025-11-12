Primer adelanto de "Super Mario Galaxy" la película

-

El universo de Mario Bros se expande más allá del Reino Champiñón.

Nintendo junto a Illumination han compartido el primer tráiler oficial de la nueva entrega de Mario Bros y sus amigos.

En el adelanto de Super Mario Galaxy se muestra que Mario y Luigi se establecieron como héroes y aún mantienen en prisión a Bowser, aunque con ciertas libertades creativas.

Bowser continúa en prisión, pero su deseo de venganza crece. (Foto: X)

El villano de la primera entrega se mantiene en tamaño pequeño en el Castillo de Peach, junto a su castillo, y para pasar el tiempo se dedica a pintar y mostrarle su trabajo a los superhéroes.

Sin embargo, mientras Luigi reconoce su talento, Mario desprecia sus obras, lo que consume más su odio por los hermanos Bros.

Bowser Jr. llega para liberar a su padre y causar caos. (Foto: X)

Confiados en que el Reino Champiñón está a salvo, los héroes reciben la visita de Bowser Jr., quien ha llegado al palacio para rescatar a su padre.

Bowser y Bowser Jr. se alían para conquistar el espacio y van en búsqueda de la princesa Rosalina para capturarla.

Rosalina debutará como una figura clave en la nueva cinta. (Foto: X)

Por su parte, Mario Bros no estará solo, ya que además de contar con el apoyo de Luigi, Peach y Toad, Yoshi será incorporado a la cinta.

Elenco de voces

Chris Pratt (Mario Bros), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi) y Jack Black (Bowser) están de regreso, mientras que Benny Safdie (Bowser Jr.) y Brie Larson (Estela) se incorporan al reparto.