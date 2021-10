La historia del vendedor de huevos que golpeó al agente de la PMT

Víctor Salas se volvió viral luego de golpear a un agente de la PMT que le pondría un cepo. Antes de la riña, el hombre trató de explicar que la multa sería una semana de ganancias para él. Esta es su historia.

Desde el año pasado, Víctor Manuel Salas Pérez, de 32 años, asumió el negocio familiar: Distribución de huevos a las tiendas de barrio. Durante 25 años lo dirigió su papá, don Marco Tulio Salas, un hombre de 52 años que quedó fuertemente dañado por el Covid-19.

La enfermedad lo dejó con diabetes y neuropatía. "Tengo los músculos destruidos. No puedo trabajar, así que Víctor se hizo cargo del negocio y se convirtió en la cabeza de familia", explicó don Marco Tulio.

Según Marco Tulio, Víctor "es un buen hijo", desde hace dos años que lo dejó su esposa por iniciar una nueva relación, él se hizo cargo de sus hijos de cinco y 10 años. "Ella sólo se fue, le dejó la custodia de los niños y es él quien se ha hecho cargo de todo desde hace dos años", narró.

El caso de Víctor Salas se viralizó luego que la tarde del jueves 14 de octubre se enfrentara a golpes a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Antes de la riña el hombre trataba de explicar que se detuvo sólo a entregar unos huevos a una tienda porque a eso se dedica.

"Tengo hijos mano. ¿Vos no tenés hijos también?", le cuestionó al agente en varias oportunidades. Sin embargo, este hizo caso omiso a su petición y en lugar de ello se colocó frente a la puerta del vehículo para impedirle que se marchara, ya que Victor llevaba consigo una pieza del cepo.

La discusión subió de tono y el vendedor de huevos perdió el control. Golpeó fuertemente al agente de la PMT, Allan Stefan Alfaro Diéguez, quien, de acuerdo con la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), debió ser hospitalizado debido a los golpes.

"Es papá soltero y vive con nosotros, así que se debe de encargar de todos nuestros gastos. Imagínese, todas las semanas yo debo de comprar un bote de leche especial que cuesta 400 quetzales y otras medicinas en las que gastamos 500 quetzales más. Mi esposa (madre de Víctor) también padece de diabetes, ella no se inyecta insulina, peor yo sí y es bastante cara", detalló.

Ahora, Víctor se enfrenta a algo más grave. En la audiencia de primera declaración el juez le imputó los cargos y enfrenta un delito de atentado que tiene cárcel de entre 1 a 3 años, que puede ser modificado por una multa de hasta 5 mil quetzales.

Según el departamento de Comunicación de Emetra, además de los cargos judiciales, el vendedor de huevos tendrá que pagar 1 mil quetzales por los golpes al agente de la PMT, más 5 mil quetzales por los daños al cepo, la multa de otros 500 quetzales, que sumarían 6,500 quetzales.

Además, si el juez lo decide, también tendría que hacerse responsables de los gastos hospitalarios y de salud del agente de la PMT. Y si hubiera algún daño al equipo (celular, uniforme o radio) también podrían conminarlo a realizar el pago.

También fue agredido

"No sé por qué reaccionó de esa manera, no es un hombre agresivo... pero, mire cómo me lo dejaron. Está todo golpeado. En una de sus piernas tiene una fisura o un esguince, no sé que es pero le duele mucho. Le pegaron bastante", dijo don Marco Tulio.

Luego de golpear al agente de la PMT, Víctor huyó del lugar, pero a las pocas cuadras fue alcanzado por otro agente de tránsito que los siguió en motocicleta, quien lo detuvo. De inmediato había más de 10 trabajadores municipales en el lugar.

"Nos contó que lo golpearon bastante, lo trataban de ahorcar y lo insultaban con palabras abusivas. Cuando la gente que pasaba por el lugar comenzó a verlos y a gritarles que lo dejaran, entonces se detuvieron, pero allí está todo golpeado", dijo el papá.

A través de un comunicado, la Municipalidad condenó el hecho de violencia ocurrido contra su agente. Sin embargo, nunca aclararon qué ocurrió durante la detención, que según el parte policial, la realizó la PMT y luego llamaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para realizar el traslado a Torre de Tribunales.

"Allí en la Torre de Tribunales me lo tuvieron bien intimidado. Permitieron el ingreso de cuatro patrullas de la PMT, le tomaban fotografías. No les bastó con pegarle y agarrarlo del cuello. Habían abogados, asesores, agentes y fotógrafos. Él estaba solo hasta que vino el diputado Luis Pineda y nos comenzó a ayudar", explicó el padre del detenido.

Para don Marco Tulio, se viene una situación complicada para su familia por los gastos que va a representar todo, por lo que piden apoyo.