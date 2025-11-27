¡Histórico! 5 oros en un día: Guatemala brilla en los Juegos Bolivarianos Perú 2025

-

La inspiración, el temple y la competividad salieron a relucir para Guatemala, que este miércoles se despachó con cinco medallas de oro en los Juegos Bolivarianos Perú 2025, sumando en total 13 metales de ese color y situándose ya en el cuarto lugar del medallero.

Para destacar al nadador Érick Gordillo, quien ha contribuido con 3 preseas a nuestro país. Subió a lo más alto el podio en los 200 metros mariposa al detener el cronómetro en 1 minuto, 58:14 segundos.

Gordillo ha hecho un trabajo impecable y ha demostrado ser amo y señor de la piscina, en donde también el miércoles pasado se colgó una plata en los 200 metros dorso. Sus anteriores oros fueron en los 200 y 400 metros combinados.

En tiro deportivo, Ingrid Vela y Polymaría Velásquez hicieron el 1-2 en rifle 3 posiciones 50 metros. Vela registró 453 puntos, 5 más que su compatriota. En esa misma especialidad, pero de la rama masculina, Douglas Oliva, relegó al segundo lugar al peruano Daniel Vizcarra y al tercero, al chileno Cristóbal Robles.

El tino estuvo del lado del país de la Eterna Primavera, porque en tiro con arco compuesto, Julio Barillas batió en la gran final al salvadoreño Roberto Hernández, con un resultado 144-141.

Barillas también destacó en lo colectivo y junto a Pedro Pablo Salazar y Julio del Cid conquistaron la gloria en equipos masculino, siempre de arco compuesto, después de tumbar a Daniel Muñoz, Manuel Arenas y Pablo Gómez, de Colombia.

En general fue una buena cosecha para Guatemala, porque Josué y Alejandro Enríquez sumaron plata en dobles masculino de squash. Este jueves será otro día en el cual nuestros atletas saldrán a buscar más hazañas para nuestro país.