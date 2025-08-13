¡Histórico! Duplantis rompe otra vez récord de salto con garrocha

A los 25 años, el sueco Armand Duplantis sigue escribiendo su leyenda en el salto con garrocha, tras lograr el martes en Budapest su decimotercer récord del mundo de la disciplina, a una altura de 6,29 metros.
OTRAS NOTICIAS: Lester Martínez comparte cartelera con "Canelo" Álvarez
Esta nueva demostración de "Mondo" eclipsó los 200 metros del jamaicano Bryan Levell en 19.69 segundos, un cronómetro que le sitúa entre los aspirantes al título en el próximo Mundial de Atletismo en Tokio, del 13 al 21 de septiembre.
Hace dos años, en el Estadio Nacional de Budapest, construido para el Mundial de 2023, Duplantis se colgó su segundo título del orbe al superar en su primer intento la barra a 6,10 metros. Intento después mejorar su récord del mundo, fallando hasta en tres ocasiones a 6,23 metros.
Este martes, bajo el calor del verano europeo, primero barrió a su competencia y luego se regaló un tercer récord del mundo en 2025, el decimotercero en su carrera, para elevar la marca a 6,29 metros, a un centímetro de los 6,30 que se fijó como objetivo a principio de temporada.