Hito histórico en golf guatemalteco: Diego Arvizu Conquista un Hoyo en Uno, en par 4

En una jornada que ya quedará grabada en los anales del golf en Guatemala, el pasado miércoles 14 de enero de 2026, el socio activo del Club de Golf El Pulte, Diego Arvizu, logró lo que muchos consideran un sueño inalcanzable: un espectacular hoyo en uno en el hoyo 16, un par 4.

Este logro no solo representa un hito personal para Arvizu, sino que marca un momento sin precedentes en los registros del golf nacional. Lograr un hoyo en uno en un par 4 es una hazaña de extraordinaria dificultad, y el señor Arvizu lo ha conseguido con maestría, precisión y un toque de genialidad.

Diego Arvizu ha marcado un momento sin precedentes en el gol nacional. (Foto: Soy502)

El Club de Golf El Pulté y la comunidad golfista de Guatemala celebran este momento histórico, destacando el talento y la dedicación de Arvizu. ¡Que este hito inspire a muchos más a seguir buscando la grandeza en cada golpe!

Diego Arvizu logró esta hazaña con maestría, precisión y un toque de genialidad. (Foto: Soy502)