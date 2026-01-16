Palacios comanda a Guatemala en el primer día del golf en Perú

-

Este jueves se disputó el primer día de competencia del Latin American Amateur Championship (LAAC), en el Lima Golf Club, en Perú. Varios de los mejores golfistas amateurs del continente salieron al field, para realizar sus mejores tiros, entre ellos, el guatemalteco Gabriel Palacios, quien finalizó en el tercer puesto de la clasificación, con un score de 68, -2 bajo el par.

Palacios llegó como el preclasificado número uno, y como uno de los máximos aspirantes al título, sobre todo, por su actuación el año recién pasado, cuando en el Club de Golf El Pilar, en Argentina, finalizó este certamen en la tercera posición.

El líder, luego de disputado los primeros 18 hoyos del torneo, el argentino Andy Schonbaum, junto a Andrés Martínez de Venezuela, quienes comparten la primera posición, con un score de 66, -4 bajo el par.

Sebastián Barnoya, es el segundo mejor ubicado para Guatemala en la tabla de posiciones. El jugador tiró para 73, +3 sobre el par, y se ubica en el puesto 32 de la clasificación. Alexander Rubín logró un score de 75, +5 sobre el par (lugar 48), para ser el tercer mejor chapín, luego del primer día de competencia.

Los chapines Matías Calderón, Andrés Reyes y Hugo Noriega, se ubican en las posiciones 56, 56, y 66, respectivamente.

Este viernes, se jugará la segunda jornada del LAAC, y será trascendental, ya que se realizará el corte del torneo, al cual avanzarán a los dos días finales del certamen, los mejores 50 scores, más empates.

El torneo más importante del golf en Latinoamericana se desarrolla en Perú, donde 108 jugadores de 29 países, luchan por el máximo cetro de este deporte a nivel amateur en el continente, teniendo como una de los principales alicientes para el ganador, la clasificación para jugar el Masters, el US Open y The Open del 2026, tres de los torneos más importantes en el mundo para este deporte.