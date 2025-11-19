Versión Impresa
Hombre es asesinado mientras esperaba ver el partido de la Selección

  • Por Geber Osorio
18 de noviembre de 2025, 19:36
Ciudad de Guatemala
Un hombre de 70 fue asesinado en un comedor. (Foto: archivo/Soy502)

El asesinato ocurrió mientras la víctima esperaba ver el partido de fútbol entre Guatemala y Surinam la noche de este martes 18 de noviembre.

Juan Ramón Salazar Orantes, de 70 años, se encontraba en un comedor de la 2a. avenida y 32 calle de la zona 8 capitalina, cuando fue abatido por un desconocido.

La víctima estaba con un grupo de personas compartiendo unas bebidas y esperando a ver el partido de Guatemala ante Surinam, según comentaron los testigos.

Asimismo, se dijo que esta persona discutió con otros hombres que estaban en otra mesa y los amenazó, por lo que los atacantes respondieron y lo balearon, huyendo del lugar de inmediato.

Al lugar se presentó una mujer que dijo ser la esposa del fallecido y después de identificarlo indicó que "era de carácter fuerte y no se dejaba de nadie", aunque no quiso identificarse.

"Lugar peligroso"

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y tras su arribo al lugar, constataron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Las mismas fueron provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar las diligencias respectivas.

Vecinos del sector señalan que el lugar es peligroso debido a la variedad de comercios que ofrecen bebidas alcohólicas, lo cual tiene repuntes los fines de semana y en la mayoría de los casos debe intervenir la Policía Nacional Civil (PNC).

*Con información de Oscar Rivas / Colaborador.

