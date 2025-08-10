Hombre acciona su arma dentro de un hotel en Panajachel

El hombre sacó el arma y disparó dentro del hotel.
Un hombre fue detenido en un hotel, ubicado en la zona 2 de Panajachel, Sololá, luego de que accionara un arma dentro de las instalaciones.
Según los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre llevaba una pistola Girsan de 9mm, la cual portaba de manera ilegal.
Como consecuencia de los disparos, una de las puertas del hotel resultó dañada.
El ahora detenido fue identificado como José "N" de 33 años.