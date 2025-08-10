Versión Impresa
Hombre acciona su arma dentro de un hotel en Panajachel

  • Por Jessica González
10 de agosto de 2025, 14:33
El hombre llevaba un arma sin registro. (Foto: Shutterstock)

El hombre sacó el arma y disparó dentro del hotel.

Un hombre fue detenido en un hotel, ubicado en la zona 2 de Panajachel, Sololá, luego de que accionara un arma dentro de las instalaciones.

Según los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre llevaba una pistola Girsan de 9mm, la cual portaba de manera ilegal.

(Foto: PNC)
Como consecuencia de los disparos, una de las puertas del hotel resultó dañada.

(Foto: PNC)
El ahora detenido fue identificado como José "N" de 33 años.

