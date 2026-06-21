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El hombre acusado de robar más de 20 vehículos

  • Con información de Armando Solórzano / Colaborador
21 de junio de 2026, 14:42
El detenido podría pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

El detenido podría pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El sindicado es investigado por las autoridades competentes, ya que podría estar vinculado a una banda dedicada al robo de vehículos.

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Walter "N", de 26 años, fue capturado al ser requerido por un juzgado local por hurto agravado el 13 de febrero, 19 y 27 de marzo de este año.

La detención ocurrió por parte de las fuerzas de seguridad en el caserío Llano de Tejas, en Malacatancito, Huehuetenango.

El detenido fue identificado como Walter "N", de 26 años. (Foto: PNC)
El detenido fue identificado como Walter "N", de 26 años. (Foto: PNC)

Presuntamente es responsable de hurtar motocicletas estacionadas en la vía pública de Huehuetenango y se tienen investigaciones en su contra por más de 20 casos ocurridos en la región.

La Policía Nacional Civil (PNC) no descarta que esta persona pertenezca a una banda que se dedica al robo de motos, las cuales luego venden por partes o las sacan a territorio mexicano.

Este hombre podría pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos. (Foto: PNC)
Este hombre podría pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos. (Foto: PNC)

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