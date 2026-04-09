Hombre acusado del secuestro de un adolescente es ligado a proceso

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Un hombre quedó ligado a proceso por el secuestro de un menor de edad. Los hechos ocurrieron en 2023.

Ramed Junior López García capturado el pasado 1 de abril, quedó ligado a proceso penal por el delito de plagio o secuestro.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia Penal, en la que la Fiscalía contra el Delito de Secuestro, presentó la acusación en contra del hombre.

Según la investigación, López García, tuvo participación en el secuestro de un adolescente de 14 años el 20 de julio de 2023.

El hombre no actuó solo, tres mujeres más vinculadas al caso.

Rebeca Magali Carias Hernández se encuentra ligada a proceso penal, mientras Aida Rosalinda Carrillo Mendoza y María Tereza Ruano de León de Paau, recluidas en la cárcel de Santa Teresita, fueron notificadas sobre la orden de captura y se fijó audiencia de primera declaración para el 20 de abril próximo.

Hombre capturado por secuestro. (Foto: MP)

El secuestro

De acuerdo con la acusación, la víctima salió a medio día de su casa ubicada en la zona 13 de la ciudad capital. Dos horas después, la mamá del adolescente recibió varios mensajes a su WhatsApp, en los cuales le indicaban que su hijo estaba secuestrado y que debí pagar Q50 mil para que lo liberaran.

Tras negociar con los victimarios, la familia del menor pagó Q19,500 a cambio de la libertad del adolescente. El rescate fue pagado a través de cuatro depósitos realizados a las cuentas de los secuestradores.

Aunque la familia pagó el rescate, la víctima no fue liberada. Días después, el cuerpo del menor fue localizado en un río de aguas negras en jurisdicción de San Pedro Ayampuc.

La causa de muerte del joven fue un trauma en el cráneo.