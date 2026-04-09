Diligencias del MP en la USAC: "Se busca documentar posibles daños al patrimonio"

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El Ministerio Público explicó el por qué de su presencia en el campus central de la USAC.

Tras los disturbios registrados en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), relacionados con la elección de rector, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación acudió a inspeccionar y documentar el área.

Según informó el Ministerio Público (MP), las diligencias son para recolectar posibles indicios que fortalezcan las investigaciones en curso.

"Se busca documentar técnicamente los posibles daños en el recinto, el cual es Patrimonio Cultural de la Nación según el Acuerdo Ministerial 1199-2011, lo que obliga al Estado a su protección inmediata", dijo el MP.

Además, dijo que las diligencias están amparadas en el artículo 193 del Código Procesal Penal, el cual faculta al MP el ingreso a edicifios públicos bajo el consentimiento de las autoridades correspondientes.

"El Ministerio Público reafirma su respeto a la autonomía universitaria (Art. 83 constitucional). No obstante, subraya que dicha autonomía no constituye una limitante para el ejercicio de la persecución penal, especialmente cuando se trata de proteger el patrimonio histórico y cultural de todos los guatemaltecos", finalizó.