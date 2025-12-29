Hombre es arrollado y queda atrapado entre las llantas de un tráiler (video)

Las imágenes muestran cómo la víctima fue sacada de entre las llantas del vehículo pesado.
Un accidente se registró la noche del domingo 28 de diciembre en la ruta al Atlántico, kilómetro 244, jurisdicción de la Ruidosa, Morales, Izabal.
Durante el percance, un hombre terminó bajo las llantas de un tráiler.
Un video que ha circulado en redes sociales muestra el trágico momento en que la víctima es rescatada por varios hombres que estaban en el sector.
El hombre se salvó de milagro, pues su cuerpo estaba visiblemente lastimado, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.
Estas son las imágenes:
Hasta ahora se desconocen los detalles del accidente.