Hombre asesina con 46 golpes a su víctima y recibe 34 años de prisión

La víctima se encontraba en estado de ebriedad al momento de la agresión.
Antonio O. fue condenado a 34 años de prisión inconmutables tras ser declarado responsable del delito de asesinato por el Tribunal de Sentencia Penal de Quiché.
Según el Ministerio Público (MP), el hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2021 en el barrio Central de Joyabaj, cuando el condenado agredió primero a puñetazos a un hombre en estado de ebriedad y posteriormente lo golpeó 46 veces con un adoquín, provocando su muerte.
La Fiscalía Municipal de Joyabaj presentó las pruebas que permitieron al tribunal establecer la responsabilidad de Antonio O. y dictar la sentencia.
Otro caso de agresión
Armando M. fue condenado a tres años de prisión conmutables por causar lesiones gravísimas a un hombre en Conguaco, Jutiapa, en febrero de 2019, tras agredirlo con un machete y ocasionarle la pérdida de su mano izquierda.
La sentencia se redujo en un tercio debido a que el acusado aceptó los cargos. Además, se le impuso una multa de Q100 mil, pagada a la víctima como reparación.
El fallo fue dictado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Jutiapa, Sala "A", tras la investigación de la Fiscalía Municipal de Jalpatagua.