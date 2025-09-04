Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Gobernación responde señalamientos del Ministerio Público

  • Por Susana Manai
04 de septiembre de 2025, 08:15
Gobernación&nbsp;señaló que el actual gobierno ha enfrentado amenazas de diferentes niveles pero que mantiene su compromiso de continuar la lucha contra estructuras criminales. (Foto: Wilder López/Soy502/ Archivo)

Gobernación señaló que el actual gobierno ha enfrentado amenazas de diferentes niveles pero que mantiene su compromiso de continuar la lucha contra estructuras criminales. (Foto: Wilder López/Soy502/ Archivo)

El Ministro de Gobernación mencionó que la protección del personal del MP es una responsabilidad compartida.

ARTÍCULO RELACIONADO: MP recibe amenazas por investigar casos de narcotráfico 

El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez se pronunció ante las declaraciones del Ministerio Público (MP) tras recibir amenazas por investigar temas de narcotráfico.

En su mensaje rechazó "cualquier intento de interferencia política en las labores de seguridad pública" y a la vez reafirmó que actúa conforme al mandato constitucional.

Jiménez recordó que la protección del personal del MP es una responsabilidad compartida y destacó que actualmente ya se cuenta con un número importante de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a esas tareas. 

El ministro indicó que, en caso de requerirse apoyo adicional de seguridad para el MP, este debe solicitarse de manera formal para que pueda ser atendido. (Foto: Archivo/Soy502)
El ministro indicó que, en caso de requerirse apoyo adicional de seguridad para el MP, este debe solicitarse de manera formal para que pueda ser atendido. (Foto: Archivo/Soy502)

El ministro indicó que, en caso de requerirse apoyo adicional de seguridad para el MP, este debe solicitarse de manera formal para que pueda ser atendido.

 "Guatemala necesita instituciones que den resultados, no excusas", expresó Jiménez 

TE PUEDE INTERESAR: Hombre paga Q100 mil a víctima por amputarle una mano 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar