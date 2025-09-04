Gobernación responde señalamientos del Ministerio Público

El Ministro de Gobernación mencionó que la protección del personal del MP es una responsabilidad compartida.
El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez se pronunció ante las declaraciones del Ministerio Público (MP) tras recibir amenazas por investigar temas de narcotráfico.
En su mensaje rechazó "cualquier intento de interferencia política en las labores de seguridad pública" y a la vez reafirmó que actúa conforme al mandato constitucional.
Jiménez recordó que la protección del personal del MP es una responsabilidad compartida y destacó que actualmente ya se cuenta con un número importante de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a esas tareas.
El ministro indicó que, en caso de requerirse apoyo adicional de seguridad para el MP, este debe solicitarse de manera formal para que pueda ser atendido.
"Guatemala necesita instituciones que den resultados, no excusas", expresó Jiménez