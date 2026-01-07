Hombre es asesinado y localizan su cuerpo en llamas en Retalhuleu

-

Un macabro hallazgo se registró este miércoles 7 de enero cuando un hombre con un cuchillo incrustado en el cuello fue hallado quemándose.

Vecinos que se dirigían al centro de la aldea Las Cruces, en Retalhuleu, fueron quienes localizaron el cuerpo de un hombre ardiendo en llamas a la orilla de una calle de terracería.

Según los testigos, al ver que el fuego envolvía a una persona, de inmediato le lanzaron arena para sofocar las llamas y evitar que se quemara por completo. Luego llamaron a las fuerzas de seguridad.

Al llegar a la escena, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que la víctima tendría de 25 a 30 años, vestía pantalón de lona negra, playera del mismo color, un tatuaje en el antebrazo izquierdo y carecía de documentos de identificación, por lo que no se estableció su identidad.

Además, el fallecido tenía un cuchillo incrustado en el cuello, así como el rostro calcinado, detallaron los uniformados.

El cuerpo de la víctima fue prendido en llamas y fueron vecinos del sector quienes hicieron el hallazgo. (Foto: Ángel Revolorio/colaborador)

Rastro de vehículo

En el camino, cerca de donde se localizó el cuerpo, se observaban huellas de neumáticos de automóvil, por lo que es no se descarta que los asesinos hayan dado muerte a la víctima en otro sitio y aprovechando lo desolado del sector, le prendieron fuego a los restos.

El Ministerio Público (MP) envió el cadáver como XX a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar las causas exactas de muerte e identidad.