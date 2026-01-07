Anuncian instalación de pasarela y cierre vehicular en la Aguilar Batres este sábado

-

Las autoridades municipales de tránsito dan a conocer las vías alternas que se podrán utilizar durante el cierre vehicular.

Para este próximo sábado 10 de enero se tienen previstos trabajos de instalación de pasarela en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle.

Las labores darán inicio a las 19:00 horas con la colocación de las bases de la nueva pasarela, según informó Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

Asimismo, indicó que se tendrán cierres vehiculares a partir de las 22:00 horas, cuando se empiece a colocar la estructura, por lo que dicha calzada estará bloqueada por completo.

En ese sentido, las autoridades de Villa Nueva mencionaron que se trabajará en conjunto con las autoridades de la Ciudad de Guatemala para que pueda fluir el tránsito.

Vías alternas

En dirección al sur, el tránsito será desviado en la 35 calle hacia el sector de Mixco, siendo esto para los transportes livianos, señaló Quevedo.

Para el transporte pesado, se tendrá el desvío por el Anillo Periférico hacia el sector de la avenida Petapa.

En Villa Nueva, se tendrán desvíos desde el kilómetro 18, en la bajada de La Cruz, donde el transporte pesado ingresará al bulevar Los Reformadores para trasladarse por el bulevar El Frutal o por la avenida Petapa.

En el inicio de la subida de Villalobos, se desviará el tránsito al bulevar sur de San Cristóbal, o bien, en la entrada de Cenma se tomará como vía alterna la ruta que conecta el bulevar El Frutal.

Por lo tanto, los vehículos livianos podrán utilizar la ruta de Ciudad Real para conectar con la Ciudad de Guatemala.

Los trabajos están previstos para finalizar a las 5:00 de la mañana del domingo 11 de enero, "algo que puede variar dependiendo alguna novedad que se pueda suscitar", explicó Quevedo.

Se espera instalar la pasarela de Aguilar Batres y 37 calle este sábado 10 de Enero de 2026. Iniciamos trabajos a las 19:00 horas y cierres vehiculares a las 22:00 horas.#TransitoVN pic.twitter.com/VJRRRM20nw — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 7, 2026

Esto se debe a que durante la madrugada del pasado 18 de octubre, un vehículo de transporte pesado impactó contra la pasarela ubicada frente al Liceo Javier, la cual quedó derribada.