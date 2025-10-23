Condenan a 84 años de prisión a hombre que atacó a familia en Jalapa

-

El ataque armado dejó dos personas heridas y tercera víctima fallecida.

El 27 de abril de 2023, en la aldea Los Izotes, municipio de Jalapa, se registró un ataque armado dentro de una vivienda. Un hombre ingresó al lugar con un arma de fuego y disparó contra varias personas.

En el ataque tres personas resultaron heridas y una de ellas, el padre de familia, perdió la vida en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones.

Los heridos lograron defenderse, retener al agresor y entregarlo a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que acudieron al lugar.

El padre de familia murió en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. (Foto ilustrativa: istock)

Condena

Tras la investigación del hecho, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa dictó una condena de 84 años de prisión contra Hugo M., al determinar su responsabilidad en los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La sentencia incluyó 36 años por el asesinato y 24 años por cada uno de los dos intentos de asesinato.

La investigación y presentación de las pruebas estuvieron a cargo de la Fiscalía de Distrito de Jalapa del Ministerio Público, que sustentó la acusación durante el proceso judicial.