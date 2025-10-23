Sancionan con Q20 mil a buses involucrados en accidente en carretera a El Salvador

Autoridades investigan la causa del accidente.
ARTÍCULO RELACIONADO: Identifican a los primeros heridos tras choque de buses en Carretera a El Salvador
La Dirección General de Transportes (DGT) impuso sanciones que suman Q20 mil a los dos autobuses extraurbanos involucrados en una colisión ocurrida en el kilómetro 56 de la carretera a El Salvador, incidente que dejó 17 personas heridas la mañana del 22 de octubre.
Durante la inspección en el lugar, las autoridades constataron que ambas unidades operaban con la documentación vencida y mantenían multas pendientes de pago.
Por tal motivo, se aplicó una multa de Q10 mil a cada propietario y se suspendió la realización de cualquier trámite hasta que se solventen las sanciones acumuladas.
Según la DGT, el vehículo con placas C-319BKZ cuenta con dos sanciones previas por Q5 mil cada una, mientras que la unidad con placas C-168BBV registra una multa anterior de Q3 mil. Pese a ello, ambas unidades mantienen vigente el seguro obligatorio.
Además, la DGT confirmó que los dos autobuses circulaban con licencia vencida.