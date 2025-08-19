Capturan a hombre que prestaba dinero y pagaba con cheques sin fondos

Según las autoridades, engañaba a sus víctimas realizando los supuestos pagos con cheques posfechados.
OTRAS NOTICIAS: "Es muy difícil que avancemos con la cárcel en Masagua", dice ministro de Gobernación
Un hombre identificado como: Luis "N" de 29 años, fue detenido por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 5 de San Marcos.
La captura se efectuó en cumplimiento a una orden de un juzgado de Guatemala, por el delito de estafa mediante cheque.
Cheques sin fondos
El ahora detenido tiene varias denuncias por haber realizado préstamos de dinero, los cuales supuestamente pagaba con cheques posfechados.
Sin embargo, cuando las víctimas realizaban los respectivos cobros de los cheques, se determinaba que no tenían fondos.