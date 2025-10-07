Condenan a hombre que robaba vehículos y secuestraba a los propietarios

Se vestía como médico o con uniforme de una empresa para poder ganar la confianza de sus víctimas.
OTRAS NOTICIAS: Impugnan decisión judicial que traslada el caso de Kevin Malouf a Juzgado de Paz
Marvin R. fue condenado a 135 años de prisión por los delitos de plagio o secuestro (100 años) y robo agravado (35 años).
El Ministerio Público (MP) indicó que se logró relacionar con cinco expedientes que tenían en común el robo de vehículos, a personas que habían anunciado su venta a través de redes sociales.
Asimismo, se determinó que los dueños de los automotores concretaban citas con los supuestos compradores en comercios, comentó el MP.
Para ganar la confianza de las víctimas, los delincuentes se vestían como médicos o portaban uniformes de empresas, según informaron las autoridades.
Retenidos
Pedían prueba de manejo y con las víctimas adentro del vehículo, las amenazaban con armas de fuego y las retenían contra su voluntad; las golpeaban y las despojaban de sus pertenencias.
Generalmente eran atadas de pies y manos y lanzadas de los vehículos, los cuales eran llevados con rumbo desconocido. Otra persona ya fue condenada por el mismo caso, agregó el MP.